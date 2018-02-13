Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти

Вівторок, 13 лютого 2018, 17:06

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не відмовиться від своєї нинішньої політики щодо українського закону про освіту без юридичних гарантій, та висунув вимоги на адресу України.

Про це Сійярто заявив на прес-конференції в Будапешті 12 лютого, повідомляється на сайті угорського уряду.

Сійярто назвав право вето країни у НАТО "єдиним інструментом, за допомогою якого вона може захистити закарпатських угорців та примусити Україну діяти відповідно до міжнародних норм".

"НАТО планував провести зустріч міністрів оборони НАТО-Україна 14-15 лютого, на яку Угорщина наклала вето, і, відповідно, генеральний секретар Альянсу повідомив державам-членам, що засідання не відбудеться", - розповів Сійярто пресі.

"Хоча вони і намагалися чинити тиск на Угорщину, щоб ми не скористатися своїм правом вето, країна витримала ці зусилля, тому що це обов'язок угорської зовнішньої політики, спрямованої на захист угорців, де б вони не жили", - пояснив угорський глава МЗС.

"Все має відношення до всього в міжнародній політиці, і з цієї причини Угорщина не погодиться з твердженням, що проблема меншин не повинна бути пов'язана з правом вето в міжнародній організації", - продовжив він.

Сійярто зазначив, що кожна країна, яка працює в тісній співпраці з НАТО, проводить та реалізовує щорічні програми. "І в рамках такої угоди Україна взяла на себе зобов'язання поважати права меншин. Якщо Україна серйозно налаштована на встановлення більш тісних зв'язків з НАТО і Європейським Союзом, то вона повинна виправдати їхні очікування", - зазначив він.

Окремо голова МЗС Угорщини оприлюднив вимоги до України.

За його словами, щоб Угорщина зняла вето, Україна повинна "утримуватися від початку реалізації Закону (про освіту - Ред.), поки не буде згоди про узгоджену кожну деталь законодавства з національними меншинами". На думку міністра, Київ мав би схвалити рішення про призупинення дії закону. "Якщо український уряд ухвалить рішення про призупинення реалізації закону, поки не завершаться консультації, то це стане хорошою основою для переговорів", - заявив він.

Міністр також підтвердив, що 14 лютого мають розпочатися консультації між Міносвіти та угорською меншиною щодо виконання закону "Про освіту".

Нагадаємо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

У НАТО сподіваються, що Угорщина та Україна домовляться щодо мовного закону, через який Будапешт блокує зустрічі Києва у Північноатлантичному альянсі.