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Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"

Понедельник, 16 апреля 2018, 14:03
Версия для печати Комментарии

Брюссель и Берлин обещают обеспечить транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявили после переговоров в понедельник в Берлине министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Германии.

"Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия в последние годы, в последние зимы смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит сохранился", - заявил Шефчович.

Что касается "Северного потока-2", то позиция ЕК, напомнил ее вице-президент, заключается в том, чтобы трубопровод строился по тем же правилам, что и все остальные в ЕС.

"Лучший способ урегулировать все правовые и политические чувствительные моменты – это переговоры, в ходе которых мы сможем найти решение всех проблем", - считает Шефчович. Он отметил, что 2019 год, когда заканчивается украинско-российский газовый контракт, приближается, и надо предоставить политическое импульс, в частности, посредством встреч на высоком уровне.

Альтмайер признал со своей стороны, что "Северный поток-2" является "проектом с высоким политическим контекстом". Он заверил, что Германия сделала все возможное с помощью Еврокомиссии и под руководством ЕС, чтобы Украина в последние годы была обеспечена газом, причем речь шла не только о транзите, но и о реверсе.

"Наша цель - чтобы государственный суверенитет Украины, конечно же, был сохранен и в будущем. К этому относится в том числе и безопасное и достаточное энергообеспечение", - подчеркнул Альтмайер.

10 апреля на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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