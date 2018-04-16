Брюссель і Берлін обіцяють зберегти транзит через Україну після запуску "Північного потоку-2"

Понеділок, 16 квітня 2018, 14:03

Брюссель і Берлін обіцяють гарантувати транзит газу через Україну після будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявили після переговорів у понеділок в Берліні міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмайєр і віце-президент Єврокомісії у справах енергетичного союзу Марош Шефчович, повідомляє власний кореспондент "Укрінформу" в Німеччині.

"Маю сказати, що Україна попри складні умови в останні роки, останні зими змогла надійним чином прокачати 97 млрд кубометрів газу, що стало новим рекордом. Це підтверджує, що транзит працює добре, що він має стратегічне значення для забезпечення газом не лише такої великої країни, як Україна, а й Центральної та Східної Європи. І наш пріоритет - зробити так, щоб і надалі транзит було збережено", - заявив Шефчович.

Що стосується "Північного потоку-2", то позиція ЄК, нагадав її віце-президент, полягає в тому, щоб трубопровід споруджувався за тими ж правилами, що і всі інші в ЄС.

"Найкращий спосіб врегулювати всі правові і політичні чутливі моменти - переговори, в ході яких ми зможемо знайти рішення всіх проблем", - вважає Шефчович. Він зазначив, що 2019 рік, коли закінчується українсько-російський газовий контракт, наближається, і треба надати політичний імпульс, зокрема, за допомогою зустрічей на високому рівні.

Альтмайєр визнав зі свого боку, що "Північний потік-2" є "проектом з високим політичним контекстом". Він запевнив, що Німеччина зробила все можливе за допомогою Єврокомісії і під керівництвом ЄС, щоб Україна в останні роки була забезпечена газом, причому йшлося не тільки про транзит, а й реверс.

"Наша мета – щоб державний суверенітет України, звичайно ж, був збережений і в майбутньому. До цього належить у тому числі і безпечне і достатнє енергозабезпечення", - підкреслив Альтмайєр.

10 квітня на перс-конференції з Порошенком Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера. Зауважимо, що в Німеччині компанія Nord Stream 2 AG отримала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу.