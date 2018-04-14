Североатлантический совет обсудит в Брюсселе ракетные удары по Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 13:26

Североатлантический совет сегодня на уровне послов обсудит удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Североатлантический совет проведет встречу на уровне послов во второй половине дня в штаб-квартире НАТО Брюсселе. Целью встречи станет предоставление информации со стороны США, Великобритании и Франции по последнему развитию ситуации в Сирии", - говорится в документе.

После встречи состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Столтенберг поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с производством или хранением химического оружия.