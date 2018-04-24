Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ПАСЕ: неподконтрольные территории Донбасса являются оккупированными РФ

Чечня ввела санкции: Меркель и Трампу заблокируют счета в местных банках

Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 60

В Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Скрипалей






В Италии впервые официально зарегистрировали детей однополых пар

Вторник, 24 апреля 2018, 11:19

Три однополые пары в городе Турин смогли законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей. Это первый подобный случай в Италии.

Об этом сообщила мать одного из детей Кьяра Фольетта на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе власти Турина отказались зарегистрировать новорожденного сына Фольетты и ее партнерши.

Женщина сделала искусственное оплодотворение в Дании, после которого родился мальчик Никколо Пьетро. Сперма от неизвестного донора была предоставлена ​​клиникой. Ей сообщили, что для регистрации ребенка она должна указать о союзе с мужчиной, потому что формы о проведении искусственного оплодотворения просто нет.

Однако уже в понедельник мэр Турина Кьяра Аппендино лично подписала документ о регистрации сына Фольетты и еще двух однополых пар.

"Сегодня мы подписали не просто документ. Была написана важная страница нашей истории. Никколо сейчас официально зарегистрирован моим сыном и сыном Микелы", - написала Фольетта.

Мэр Турина написала в Twitter, что регистрация этих детей стала "сильным жестом в правовом вакууме".

"Сегодня один из тех дней, который стоит каждой капли энергии, потраченной на политику", - написала Аппендино.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
Читайте также
Власти Турина отказались зарегистрировать сына лесбийской пары
ЕСПЧ раскритиковал Италию за непризнание однополых браков
Главный суд Австрии разрешил однополые браки с 2019 года
Суд ЕС начал слушания о признании однополых браков
Немецкий министр впервые вступила в однополый брак
В Германии зарегистрировали первый однополый брак