В Италии впервые официально зарегистрировали детей однополых пар

Три однополые пары в городе Турин смогли законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей. Это первый подобный случай в Италии.

Об этом сообщила мать одного из детей Кьяра Фольетта на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе власти Турина отказались зарегистрировать новорожденного сына Фольетты и ее партнерши.

Женщина сделала искусственное оплодотворение в Дании, после которого родился мальчик Никколо Пьетро. Сперма от неизвестного донора была предоставлена ​​клиникой. Ей сообщили, что для регистрации ребенка она должна указать о союзе с мужчиной, потому что формы о проведении искусственного оплодотворения просто нет.

Однако уже в понедельник мэр Турина Кьяра Аппендино лично подписала документ о регистрации сына Фольетты и еще двух однополых пар.

"Сегодня мы подписали не просто документ. Была написана важная страница нашей истории. Никколо сейчас официально зарегистрирован моим сыном и сыном Микелы", - написала Фольетта.

Мэр Турина написала в Twitter, что регистрация этих детей стала "сильным жестом в правовом вакууме".

🏳️‍🌈 Oggi 3 famiglie omogenitoriali di #Torino sono state riconosciute nella loro interezza dalla Città: in una situazione di vuoto normativo, abbiamo compiuto un gesto forte.



Oggi è una di quelle giornate per cui vale la pena ogni goccia di energia spesa per fare Politica. pic.twitter.com/6JtbdHjFcY — Chiara Appendino (@c_appendino) 23 квітня 2018 р.

"Сегодня один из тех дней, который стоит каждой капли энергии, потраченной на политику", - написала Аппендино.