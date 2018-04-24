Сийярто уже ждет третьего "ножа в спину" от Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ждет очередного обострения в отношениях с Украиной.

Об этом он заявил во вторник в Будапеште, сообщает Magyar Midők.

Петер Сийярто рассказал о "трех ударах" от Украины, последним из которых он считает предложение Петра Порошенко лишать гражданства лиц, использующих, в частности, избирательное право другого государства.

Сийярто заявил, что "первым ударом" по правам меньшинств стал закон об образовании, который "значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка". Венгерский министр утверждает, что, несмотря на международное давление, правительство Украины до сих пор не начало переговоры с венгерски нацменьшинством Закарпатья.

"Вторым ударом" Сийярто считает признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. По его словам, сейчас в украинском парламенте есть три новых предложения, "каждое из которых хуже другого".

"Третий удар", по словам министра, заключается в том, что президент Украины призвал принять закон о наказании за двойное гражданство, считая, что двойное гражданство представляет угрозу национальной безопасности.

Как известно, президент Петр Порошенко предлагает разрешить прекращать гражданство Украины жителей аннексированного Россией Крыма, участвующих в российских выборах. Согласно предложенному законопроекту, основанием для потери гражданства Украины станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства" .

Как объяснили "Украинской правде" в администрации президента, указанные изменения не касаются исключительно крымчан, а всех граждан Украины, которые имеют паспорт иностранного государства.

По разным данным, в том числе венгерскими, на Закарпатье выдано более 100 тысяч венгерских паспортов, заявили недавно в МИД.

Венгерский канал Hir TV обнародовал расследования, согласно которому несколько сотен венгров Закарпатья в день выборов возили в Венгрию автобусами голосовать за провластного кандидата.

В сентябре прошлого года Венгрия резко раскритиковала принятый украинским парламентом закон "Об образовании". Глава МИД Петер Сиярто заявил, что Украина вонзила Венгрии нож в спину.