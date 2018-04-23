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Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО

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Венгрия в третий раз заблокировала министерскую комиссию Украина-НАТО

Понедельник, 23 апреля 2018, 15:44

Заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе на этой неделе не состоится по решению Венгрии.

Об этом пишет "Укрінформ" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В четверг, 27 апреля, в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседание комиссии Украина-НАТО. Все союзники, а также Международный секретариат Альянса, поддержали такую ​​инициативу, однако Будапешт наложил на нее вето.

Венгрия уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Как известно, 28 сентября 2017 года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Его норма относительно государственного языка образования вызвала критику в Венгрии, которая видит в законе нарушения прав венгерского меньшинства.

Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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