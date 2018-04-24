Сійярто вже чекає третього "ножа в спину" від України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто чекає чергового загострення у відносинах з Україною.

Про це він заявив у вівторок в Будапешті, повідомляє Magyar Midők.

Петер Сійярто розповів про "три удари" від України, останнім із яких він вважає пропозицію Петра Порошенка позбавляти громадянства осіб, які використовують, зокрема, виборче право іншої держави.

Сійярто заявив, що "першим ударом" по правах меншин став закон про освіту, який "значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови". Угорський міністр стверджує, що, незважаючи на міжнародний тиск, уряд України досі не розпочав переговори з угорською нацменшиною Закарпаття.

"Другим ударом" Сійярто вважає визнання неконституційним мовного закону Ківалова-Колесніченка. За його словами, зараз в українському парламенті є три нових пропозиції, "кожна з яких гірша за іншу".

"Третій удар", за словами міністра, полягає в тому, що президент України закликав ухвалити закон про покарання за подвійне громадянство, вважаючи, що подвійне громадянство становить загрозу національній безпеці.

Як відомо, президент Петро Порошенко пропонує дозволити припиняти громадянство України жителів анексованого Росією Криму, які беруть участь у російських виборах. Згідно із запропонованим законопроектом, підставою для втрати громадянства України стане "використання виборчого або іншого права, наданого іноземним громадянством або виконання обов'язків, покладених іноземним громадянством, що підтверджується даними публічних реєстрів або офіційних видань і сайтів державних органів або органів місцевого самоврядування іноземної держави".

Як пояснили "Українській правді" в адмністрації президента, вказані зміни не стосуються виключно кримчан, а усіх громадян України, які мають паспорт іноземної держави.

За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів, заявили нещодавно в МЗС.

Угорський канал Hir TV оприлюднив розслідування, згідно з яким декілька сотень угорців Закарпаття в день виборів возили в Угорщину автобусами голосувати за провладного кандидата.

У вересні минулого року Угорщина різко розкритикувала схвалений українським парламентом закон "Про освіту". Глава МЗС Петер Сіярто заявив, що Україна встромила Угорщині ніж у спину.