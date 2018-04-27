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Города южной Европы объединяют усилия против массового туризма

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Города южной Европы объединяют усилия против массового туризма

Пятница, 27 апреля 2018, 09:56

Ассоциации и группы активистов из 14 южных европейских городов создали сеть для объединения усилий в борьбе с массовым туризмом.

О начале своей деятельности они заявили на специальной пресс-конференции в Барселоне, сообщает Euractiv.

Объединение городов южной Европы под названием "SET network" планирует провести совместные акции протеста для давления на правительства своих страны, от которых требуют "установления границ туристической отрасли" и даже способствовать ее "уменьшению".

Первая акция сети заключалась в том, чтобы выпустить манифест, который осуждает, что массовый туризм приводит к росту цен на жилье, уничтожает местные магазины, создает низкооплачиваемые рабочие места и дополнительное загрязнение окружающей среды.

На данный момент в объединение входят 10 испанских городов, включая Мадрид, Барселону и Пальму де Майорка, а также португальский Лиссабон и итальянская Венеции. В сеть также входят испанские Канарские острова и Мальта.

В последнее время города по всей Европе активизировали усилия, направленные на то, чтобы закрыть сервисы по совместному использованию жилья, такие как Airbnb, потому, что они влияют на рост цен для местного населения.

По данным Всемирной организации по туризму, количество туристов в ЕС выросло на 8,0% в прошлом году, до 538 млн. человек, что составляет 40% от мирового туристического потока.

Напомним, курортный город Пальма на острове Майорка стал первым из испанских городов, запретившим сдавать владельцам квартир апартаменты для туристов.

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