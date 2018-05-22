Трамп заявил о возможной отмене встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом готовится к проведению исторического саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но встреча может быть перенесена или даже отменена.
Об этом Трамп заявил перед встречей с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает Reuters.
Трамп заявил, в частности, что исторический саммит может быть перенесен или отменен, если поставленные требования не будут выполнены.
Трамп повторил журналистам, что денуклеаризация Пхеньяна является необходимым условием для проведения запланированной встречи в следующем месяце в Сингапуре.
На прошлой неделе КНДР заявила, что готова отменить встречу, если США будут настаивать на отказе от ядерного оружия в одностороннем порядке.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп все больше обеспокоен тем, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может превратиться в политическую неудачу.