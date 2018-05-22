Трамп заявив про можливе скасування зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім готується до проведення історичного саміту з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, але зустріч може бути перенесена або й скасована.

Про це Трамп заявив перед зустріччю з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, повідомляє Reuters.

Трамп заявив, зокрема, що історичний саміт може бути перенесено чи скасовано, якщо поставлені вимоги не будуть виконані.

Трамп повторив журналістам, що денуклеаризація Пхеньяна є необхідною умовою для проведення запланованої зустрічі наступного місяця в Сингапурі.

Минулого тижня КНДР заявила, що готова скасувати зустріч, якщо США наполягатимуть на відмові від ядерної зброї в односторонньому порядку.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп все більше стурбований тим, що його майбутня зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином може перетворитися на політичну невдачу.