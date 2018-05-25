Генсек НАТО призвал РФ признать свою роль в катастрофе MH17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за свою роль в катастрофе лайнера Малайзийских авиалиний рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Альянса.

Генсек подчеркивает, что Нидерланды и Австралия положили на Россию ответственность за сбитый "Боинг".

"Я призываю Россию принять ответственность и полностью сотрудничать всеми усилиями для привлечения виновных к ответственности в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - подчеркнул генеральнией секретарь НАТО.

Столтенберг замечает, что падение MH17 было глобальной катастрофой, поэтому виновники должны быть наказаны.

"НАТО неоднократно заявлял о своей полной поддержке усилий нидерландских властей и других, чтобы пролить свет на то, что произошло в этот страшный день, и добиться справедливости для 298 человек, которые были убиты, и их близких", - резюмировал генсек Альянса.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в сбитии "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к краху малайзийского "Боинга" над Донецкой областью в 2014 году.