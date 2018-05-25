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Генсек НАТО закликав РФ визнати свою роль у збитті MH17

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Генсек НАТО закликав РФ визнати свою роль у збитті MH17

П'ятниця, 25 травня 2018, 14:44

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію прийняти відповідальність за свою роль у збитті лайнера Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті Альянсу.

Генсек підкреслює, що Нідерланди та Австралія поклали на Росію відповідальність за збиття "Боїнга".

"Я закликаю Росію прийняти відповідальність і повністю співпрацювати усіма зусиллями для притягнення винних до відповідальності згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 2166", - наголосив генеральнией секретар НАТО.

Столтенберг зауважує, що збиття MH17 було глобальною трагедією, тому винуватці мають бути покарані.

"НАТО неодноразово заявляв про свою повну підтримку зусиль нідерладської влади та інших, щоб пролити світло на те, що сталося в цей страшний день, і домогтися справедливості для 298 осіб, які були вбиті, і їх близьких", - резюмував генсек Альянсу.

У четвер міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

Росія категорично відкидає звинувачення в причетності до краху малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році.

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MH17 Альянс
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