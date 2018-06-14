ЕС откажется от пальмового масла в качестве топлива до 2030 года

Использование пальмового масла в качестве топлива должно прекратиться в ЕС в 2030 году в рамках реформы законов блока о возобновляемых источниках энергии, согласованных 14 июня.

Об этом пишет Euractiv.

В рамках нового режима, который вступит в силу в 2020 году, государствам-членам ЕС больше не придется выполнять определенный процент своих обязательств по возобновляемым источникам энергии за счет использования биотоплива на основе пищевых продуктов. В течение многих лет участники кампании призывали изменить закон, утверждая, что он вытесняет продовольственные культуры и наносит вред окружающей среде, создавая искусственный рынок биотоплива в Европе.

Они также заявили, что изменения в землепользовании в результате выращивания биотопливных культур вызывают больше выбросов, чем сокращение использования биотоплива для транспорта.

Соглашение устанавливает целевой показатель в 14% возобновляемых источников энергии для транспорта до 2030 года - часть общего целевого показателя в 32%. Государства-члены могут продолжать использовать биотопливо на основе пищевых продуктов для достижения своих целей в области "зеленых" видов транспорта, но их вклад будет ограничен - максимум 7%. Остальные необходимо будет обеспечить электроэнергией или современным биотопливом, которое не производится из продовольственных культур.

Дополнительные ограничения будут наложены на биотопливо из пальмового и соевого масла, которое все еще может использоваться, но не может быть на уровне выше показателей потребления каждой страны в 2019 году. Это должно привести к постепенному снижению использования пальмового масла с 2023 года, пока оно не достигнет 0% в 2030 году.