Министр обороны Эстонии рассказал о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО

Грузия и Украина должны готовиться к вступлению в НАТО и ждать подходящего момента.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает портал ERR.

"Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не надо сдаваться. Лучший пример — членство Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло", - сказал Луйк.

По его словам, это стало возможно благодаря внезапному "роману" экс-президента США Джорджа Буша и президента России Владимира Путина в 2001 году и терактам 11 сентября, которые обесценили коллективную оборону.

"Мы были готовы действовать при первой возможности. Если бы эти дебаты прошли через год, их отравили бы разногласия, связанные с войной в Ираке", - сказал министр и призвал Грузию и Украину дождаться подходящего момента и использовать его.

По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений, чтобы принятие Балтийских стран в НАТО каким-либо образом означало, что в альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.

"Наша история — хорошая. Она показывает, что можно построить систему сдерживания и она будет работать. У Грузии и Украины не было сдерживания", - сказал он.

По словам министра, сейчас Эстония не смогла бы войти в НАТО, если бы уже не находилась в альянсе. "Скорее всего, у нас в таком случае были бы проблемы", – сказал он.