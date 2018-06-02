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Міністр оборони Естонії розповів про перспективи вступу України і Грузії в НАТО

Субота, 2 червня 2018, 16:47

Грузія і Україна повинні готуватися до вступу в НАТО і чекати відповідного моменту.

Про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, повідомляє портал ERR.

"Я говорив своїм грузинським та українським колегам, що ніколи не треба здаватися. Найкращий приклад — членство Балтійських країн. Його вважали дивом, але, тим не менше, це сталося", - сказав Луйк.

За його словами, це стало можливо завдяки раптовому "роману" екс-президента США Джорджа Буша і президента Росії Володимира Путіна в 2001 році і терактам 11 вересня, які знецінили колективну оборону.

"Ми були готові діяти при першій можливості. Якщо б ці дебати пройшли через рік, їх отруїли б розбіжності, пов'язані з війною в Іраку", - сказав міністр і закликав Грузію і Україну дочекатися слушного моменту і використовувати його.

За словами Луйка, він ніколи не чув заяв, щоб прийняття Балтійських країн в НАТО яким-небудь чином означало, що в альянс не можуть бути прийняті Грузія і Україна.

"Наша історія — хороша. Вона показує, що можна побудувати систему стримування і вона буде працювати. У Грузії і України не було стримування", - сказав він.

За словами міністра, зараз Естонія не змогла б увійти в НАТО, якби вже не перебувала в альянсі. "Швидше за все, у нас в такому випадку були б проблеми" – сказав він.

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Альянс Естонія
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