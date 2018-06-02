Из-за России НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования – СМИ

НАТО хочет улучшить свою способность ответить на возможную атаку со стороны РФ и планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования.

Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на информированных дипломатов НАТО.

Новые силы должны быть способными к развертыванию в промежуток до 30 дней. Их оснастят несколькими сотнями истребителей и кораблей.

Эти силы быстрого реагирования будут созданы в дополнение к уже существующим, которые насчитывают 20 тысяч военных.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО. На саммите в июле лидеры стран Альянса примут соответствующую декларацию.

По данным источников, ведущую роль в создании новых сил быстрого реагирования будет играть Германия.

"Мы должны стать более быстрыми и быстро перемещать большое количество солдат и оборудование, чтобы усилить доверие и защитить нашу способность к обороне", - сказал дипломат НАТО.

Инициатива относительно новых сил быстрого реагирования поступила из Вашингтона в последние месяцы, отмечает издание.