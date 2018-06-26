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Венгрия единственная из стран ЕС проголосовала против финпомощи Украине

Вторник, 26 июня 2018, 14:12

Венгрия во вторник голосовала против выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом свидетельствуют данные голосования Совета ЕС.

Венгрия единственная из 28 стран ЕС, не поддержала решение о финпомощи во время голосования в Совете ЕС. Для выделения средств Украине единодушия не нужно было, достаточно было двух третей голосов.

 

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении финансовой помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному выделении 1 млрд евро. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

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Венгрия
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