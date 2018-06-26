Угорщина єдина з країн ЄС проголосувала проти фіндопомоги Україні

Угорщина у вівторок голосувала проти виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це свідчать дані голосування Ради ЄС.

Угорщина єдина з 28 країн ЄС, яка не підтримала рішення про фіндопомогу під час голосування в Раді ЄС. Для виділення коштів Україні одностайності не потрібно було, достатньо було двох третин голосів.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання фінансової допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Формальне законодавче рішення ЄС не відкриває шлях до негайного надання 1 мільярда євро. Це станеться після виконання умов, які будуть прописані в меморандумі.

Детальніше про умови, за яких будуть виділені кошти, читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".