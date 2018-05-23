Мораторий ценой в миллиарды евро: почему Украина будет вынуждена открыть рынок земли

22 мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнародовал решение по обращению двух украинских пенсионеров. Если коротко, то решение по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" можно вместить в одно предложение:

Суд требует отменить земельный мораторий, потому что он нарушает право человека распоряжаться своей собственностью, гарантированное статьей 1 Протокола к Европейской конвенции о защите прав человека, а также статьей 41 Конституции Украины, и заменить его действенной моделью рынка земли, на усмотрение Украины.

Но текст этого решения – история о том, как благородные намерения наших государственных деятелей превращают обычную жизнь простых людей в ад.

София Степановна Зеленчук из Долины Ивано-Франковской области и Виктор Антонович Цицюра из Тернополя – типичные украинские владельцы небольших земельных паев. В обстоятельствах их землевладения нет ничего удивительного. Поэтому все, о чем говорится в решении ЕСПЧ, можно применить ко всем 7 миллионам небольших украинских землевладельцев.

Решение очень хорошо описывает всю законодательную сагу с постоянным продлением моратория, а также другие нормы украинского законодательства, загоняющие землевладельцев в тупик. Хотя это больше может интересовать историков.

Для актуальной дискуссии интереснее, как объясняет эту законодательную эпопею правительство. Видно, насколько благородными и цивилизованными выглядят намерения украинской власти в ее глазах. Ведь одним из ключевых аргументов правительства стали... массовые протесты против отмены моратория. "Целью моратория была защита продовольственной и национальной безопасности страны", – говорится в объяснении официального Киева (его аргументы приводятся в решении ЕСПЧ). "Выпуск земли в оборот грозил ее концентрацией в руках магнатов или иностранных и недружественных сил... а также обнищанием крестьян", – доказывало правительство в переписке со Страсбургом.

Но самое ценное – это позиция судов ЕСПЧ и их правовая оценка украинского земельного моратория. Параграфы 97-149 решения должны обязательно прочесть все депутаты и чиновники, чтобы понять, почему

европейское право не воспринимает существование земельного моратория в нынешнем виде.

Судьи ЕСПЧ знают, что украинский Конституционный суд 14 февраля этого года отказался рассматривать этот вопрос, поскольку, по его мнению, "в конституционном представлении... не приведены аргументы относительно неконституционности [земельного моратория]".

Европейский суд по правам человека откровенно "троллит" КС, подчеркивая, что именно это (здесь так не хватает отметки "ирония" в тексте решения) не дало КС возможности подробно погрузиться в суть вопроса. Не забыв поставить в пример немецкий конституционный суд, который провел такую ​​оценку.

Но оставим в стороне юридический юмор и вернемся к сути вопроса. И повторим эти сладкие для рациональных людей слова: мораторий нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека, а также право человека распоряжаться своей собственностью, гарантированное Конституцией.

Почему? Потому что, по мнению ЕСПЧ, украинская власть была крайне непоследовательна в продлении и модификации моратория и этим создала правовую неопределенность (§121 решения). Потому что украинская власть непропорционально придерживалась наиболее жесткого варианта ограничений, имея в распоряжении другие инструменты достижения своих первоначальных целей (§130).

И наконец – мораторий непропорционально перекладывает проблемы на плечи собственников (§148). Не на государство и агрохолдинги, а на владельцев паев.

Самое главное, что украинская власть просто не может объяснить, почему нужно сохранять действие моратория. ЕСПЧ четко говорит, что если и были рациональные причины ввести мораторий, то они со временем потеряли свой смысл, и сейчас их просто нет. Это сквозная линия в позиции ЕСПЧ.

Не менее однозначно Суд говорит и о роли государства: национальная власть имеет прямую демократическую легитимность и лучшие возможности для оценки местных потребностей и условий.

Говоря простым языком: только Украина должна принимать решение, какой должна быть модель рынка земли. ЕСПЧ не решает за нас, какой она должна быть.

В решении также присутствует сравнительный анализ моделей рынка стран-участниц Конвенции. Суд даже отмечает, что в Европе в свое время существовали схемы, которые были финансово обременительными для владельцев земли, но у них было ограниченное действие и четкая социальная цель.

Суд объясняет: любая модель рынка земли (либеральная или социально ориентированная) имеет право на существование. Но она должна быть четкой, прозрачной и предсказуемой, а главное – иметь смысл.

А украинский мораторий, который ежегодно продлевается, стал просто бессмысленным запретом.

Собственно, так надо понимать юридическое заключение ЕСПЧ: в §148 решения Суд пришел к выводу, что государство-ответчик перешло границы широкой свободы действий и не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и правом собственности заявителей.

Но самое интересное, как ЕСПЧ фактически заставил Украину отменить мораторий до конца этого года.

Во-первых, Суд отметил, что проблема, которая влечет нарушение статьи 1 протокола № 1, касается законодательной ситуации как таковой, и выводы Суда распространяются дальше, чем интересы исключительно заявителей по этому делу.

Суд считает, что Украина должна принять надлежащие законодательные или иные общие меры, чтобы обеспечить надлежащий баланс между собственниками сельскохозяйственных земель и интересами общества, в соответствии с принципами защиты права собственности, определенными ЕСПЧ. Определять, как эти интересы будут сбалансированы – не задача суда (§150)

Четко и по сути. Чтобы ни у кого не было сомнений: Суд требует законодательно урегулировать проблему в целом! А также добавляет, что не присуждает денежную компенсацию заявителям, но если Украина будет необоснованно затягивать с принятием соответствующих законодательных изменений, ситуация при назначении компенсации может кардинально измениться (§157).

То есть когда в декабре Рада вновь предпримет попытку продлить действие моратория, это будет означать одно: Украина не только не выполняет решение суда, но и идет против его воли.

Ответ ЕСПЧ будет прост: со временем Суд перейдет к практике быстрого и почти автоматического присуждения денежной компенсации заявителям с похожими жалобами.

Дополнительные несколько тысяч евро не помешают ни одному владельцу земельного пая.

А еще пару тысяч евро для юристов – хороший стимул для них активно искать таких заявителей. И даже совместный иск от имени 100 жителей одного села не станет проблемой. Так что не удивляйтесь, если большинство из 7 миллионов владельцев паев обратятся в Суд.

И тогда это будут уже не потенциальные потери экономики, а вполне конкретные многомиллиардные выплаты из бюджета – вместо расходов на оборону, зарплаты или пенсии.

А значит, земельный мораторий рискует стать финансово не менее обременительным, чем в свое время – газовая дыра.

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-2011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации