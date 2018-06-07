Швеция дала согласие на строительство "Северного потока-2"

Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.

Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, сообщает Sveriges Radio.

По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Помимо Германии, Финляндия также одобрил строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

По этому трубопроводу газ из России должен поставляться по дну Балтийского моря в Германию.