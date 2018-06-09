Парубий полетит в США убеждать остановить "Северный поток-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетит Вашингтон, где со своими коллегами из США, Грузии, Литвы и Молдовы обсудит вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом он рассказал в ходе II межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества по безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО" в субботу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В конце этого месяца ... я буду в Вашингтоне, у нас будет встреча со спикером Райаном (спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан - Ред.), со спикерами Грузии, Молдовы, Литвы, надеюсь, Польши. Одной из тем нашего обсуждения будет вопрос недопущения реализации проекта "Северный поток-2", - сообщил Парубий.

Он добавил, что с партнерами в Вашингтоне намерен также поднять вопрос создания регионального центра, который отвечал бы и обрабатывал концепцию в ответ на вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и другими странами региона.

Как сообщалось, в Германии началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Швеция, Германия и Финляндия одобрили строительство газопровода, длина которого составит 1200 километров.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.