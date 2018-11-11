Трамп не полетел почтить павших в Первой мировой американцев из-за дождя

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит во Франции на кладбище погибших во время Первой мировой войны американцев из-за плохой погоды.

Трамп должен был принять участие в церемонии возложения венка в субботу на американском кладбище и мемориале в 100 километрах от Парижа, но его вертолет не взлетел из-за дождя, пишет Bloomberg.

Встретившись и пообедав с президентом Эммануэлем Макроном в субботу, Трамп провел значительную часть дня в резиденции посла США, где он остановился на время мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Отмена визита вызвало осуждение критиков в США, которые считают, что президент должен был найти другой способ доехать на кладбище.

В то же время в Компьене, где 100 лет назад было подписано перемирие, которое завершило Первую мировую войну, президент Франции и канцлер Германии приняли участие в исторической церемонии, посвященной французско-немецкому примирению после двух разрушительных мировых войн.

Оба лидера отметили "ценность французско-немецкого примирения на службе Европе и миру". Меркель отметила, что она стала первым послевоенным канцлером Германии, который посетил Компьен с президентом Франции.