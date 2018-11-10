Трамп и Макрон нашли общий язык после выпада по армии Европы

Французский президент Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Париже согласились о необходимости того, чтобы Европа несла больше оборонительного бремя. Трамп перед самым визитом назвал призыв Макрона к созданию европейской армии "очень оскорбительным".

Об этом пишет Reuters.

Макрон во вторник призвал к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы от России и даже от США.

"Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере", - написал Трамп в Twitter перед встречей с Макроном.

Сидя на позолоченных креслах в Елисейском дворце, Макрон положил руку на колено Трампа и называл его "моим другом". Трамп тоже стремился найти общий язык на тему, которая вызвала напряженность.

"Мы хотим, чтобы Европа была сильной, это очень важно для нас. Мы хотим помочь Европе, но все должно быть справедливым. Сейчас распределение бремени в основном было на Соединенных Штатах", - пояснил Трамп.

Макрон поддержал эти настроения, заявив, что хочет, чтобы Европа взяла большую долю расходов на оборону в НАТО.

"Именно поэтому я верю, что мои предложения по европейской обороне вполне соответствуют этому", - сказал Макрон на английском языке.

Макрон призывает к созданию совместной военной силы ЕС с момента своего прихода к власти. Он заявил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от американской мощи, особенно после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что он разрывает ядерный договор времен холодной войны.

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 процента от своего валового внутреннего продукта ежегодно.