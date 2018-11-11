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Трамп не полетів вшанувати полеглих у Першій світовій американців через дощ

Неділя, 11 листопада 2018, 10:30

Президент США Дональд Трамп скасував запланований візит у Франції на кладовище загиблих під час Першої світової війни американців через погану погоду.

Трамп мав взяти участь у церемонії покладання вінка в суботу на американському кладовищі та меморіалі за 100 кілометрів від Парижа, але його вертоліт не злетів через дощ, пише Bloomberg.

Зустрівшись та пообідавши з президентом Еммануелем Макроном в суботу, Трамп провів значну частину дня у резиденції посла США, де він зупинився на час заходів, присвячених 100-річчю закінчення Першої світової війни.

Скасування візиту викликало осуд критиків у США, які вважають, що президент повинен був знайти інший спосіб доїхати на кладовище.

Водночас у Комп’єні, де 100 років тому було підписане перемир’я, що завершило Першу світову війну, президента Франції та канцлер Німеччини взяли участь у історичній церемонії, присвяченій французько-німецькому примиренню після двох руйнівних світових воєн.

Обидва лідери відзначили "цінність французько-німецького примирення на службі Європі і світу". Меркель зазначила, що вона стала першим післявоєнним канцлером Німеччини, яка відвідала Комп’єн з президентом Франції.

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