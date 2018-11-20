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Россия не смогла ограничить новые полномочия ОЗХО

Вторник, 20 ноября 2018, 19:11

Члены Организации по запрещению химического оружия отклонили предложение России, Ирана и Китая лишить ОЗХО полномочий устанавливать виновных в применении химического оружия.

Об этом пишет Reuters.

В ходе заседания 20 ноября делегаты конференции стран-членов ОЗХО в Гааге приняли бюджет организации на 2019, несмотря на оппозицию со стороны Москвы.

Власти Нидерландов заявляли, что они пресекли попытку хакерского вмешательства в работу ОЗХО в апреле, когда организация рассматривала нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и химические атаки в Сирии. Нидерланды выслали 4 офицеров ГРУ РФ из-за попытки кибератаки против ОЗХО.

В конце июня государства-участники проголосовали за предложенное Британией решение о расширении мандата ОЗХО, что дало право организации устанавливать виновных в химатаках.

В РФ заявили, что не исключают возможности приостановления своего членства в Организации по запрещению химического оружия.

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