Росія не змогла обмежити нові повноваження ОЗХЗ

Члени Організації з заборони хімічної зброї відхилили пропозицію Росії, Ірану й Китаю позбавити ОЗХЗ повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.

Про це пише Reuters.

У ході засідання 20 листопада делегати конференції країн-членів ОЗХЗ в Гаазі прийняли бюджет організації на 2019 рік, попри опозицію з боку Москви.

Влада Нідерландів заявляла, що вона припинила спробу хакерського втручання в роботу ОЗХО в квітні, коли організація розглядала напад на колишнього шпигуна Сергєя Скрипаля в Британії та хімічні атаки в Сирії. Нідерланди вислали 4 офіцерів ГРУ РФ через спробу кібератаки проти ОЗХЗ.

Наприкінці червня держави-учасниці проголосували за запропоноване Британією рішення про розширення мандата ОЗХЗ, що дозволяє організації встановлювати винних в хіматаках.

В РФ заявили, що не виключають можливості призупинення свого членства в Організації з заборони хімічної зброї.