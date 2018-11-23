Украинские архивы предоставили Польше 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях

Институт национальной памяти Польши получил от украинских архивов примерно 60 тысяч страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930-х годах.

Об этом сообщила директор архива ИНП Польши Мажена Крук, передает "Польское радио".

"Для польской стороны это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930-х, в частности о преследовании поляков, которые жили на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД", - сказала Крук.

По ее словам, впервые Польша получила доступ к таким материалам – конкретным делам и историям людей. Сейчас эти материалы изучают, а доступ к ним откроют в начале следующего года.

Передача Институту нацпамяти Польши цифровых копий материалов - это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

Директор Государственного областного архива в Хмельницком доктор Владимир Байдич отметил, что в государственном архиве города есть более 25 тысяч документов, связанных с трагической судьбой поляков, а процесс их открытия для польской стороны только начался. Он выразил надежду, что вскоре Министерство внутренних дел Украины позволит передать следующие более 10 тысяч страниц документов, которых еще никто не видел.

В среду в Украину прибыла делегация Института нацпамяти Польши во главе с президентом учреждения Ярославом Шареком. Цель визита - подведение итогов предыдущего сотрудничества с украинскими архивами, а также открытие в Хмельницком выставки "Приказ № 00485. Антипольская операция НКВД в Советской Украине 1937-1938".