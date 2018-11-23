Українські архіви надали Польщі 60 тисяч сторінок документів про радянські репресії

Інститут національної пам’яті Польщі отримав від українських архівів приблизно 60 тисяч сторінок документів про радянські репресії проти поляків у 1930 роках.

Про це повідомила директорка архіву ІНП Польщі Мажена Крук, передає "Польське радіо".

"Для польської сторони – це безцінні документи у зв’язку з публікаціями про історію 1930 років, зокрема про переслідування поляків, котрі жили на терені Радянського Союзу і проти яких застосовувалися жорстокі репресії під час так званої польської операції НКВС", - сказала Крук.

За її словами, це вперше Польща отримала доступ до таких матеріалів – конкретних справ та історій людей. Нині ці матеріали вивчають, а доступ до них відкриють на початку наступного року.

Передача Інституту нацпам’яті Польщі цифрових копій матеріалів – це результат договору, підписаного ІНП Польщі з українськими державними обласними архівами в Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

Директор Державного обласного архіву в Хмельницькому доктор Володимир Байдич зазначив, що у державному архіві міста є понад 25 тисяч документів, пов’язаних з трагічною долею поляків, а процес їхнього відкриття для польської сторони тільки почався. Він висловив надію, що невдовзі Міністерство внутрішніх справ України дозволить передати наступні понад 10 тисяч сторінок документів, яких ще ніхто не бачив.

У середу в Україну прибула делегація Інституту нацпам’яті Польщі на чолі з президентом установи Ярославом Шареком. Мета візиту – підбиття підсумків попередньої співпраці з українськими архівами, а також відкриття у Хмельницькому виставки "Наказ № 00485. Антипольська операція НКВС в Радянській Україні 1937-1938".