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В Иране смертник напал на автобус с военными: десятки погибших

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В Иране смертник напал на автобус с военными: десятки погибших

Среда, 13 февраля 2019, 19:53

В результате нападения террориста-смертника на автобус с бойцами Корпуса стражей Исламской революции на востоке Иране погибли не менее 20 человек.

Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Нападение произошло в юго-восточной провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном, где проживает в основном суннитска этническая группа белуджей.

фото - AFP
фото - AFP

Смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой возле автобуса, в котором находились бойцы сухопутных войск гвардии.

По данным Fars, погиб 41 человек - военные и гражданские, еще около 20 человек получили ранения.

В то же время, агентство AFP сообщает о 20 погибших и 20 раненых. Иранские власти пока не приводила цифр по погибшим.

По официальной информации иранских военных, автобус направлялся в город Хаш-Захедан, а военные возвращались со службы на границе.

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Иран