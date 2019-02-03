Тысячи испанцев требовали повышения пенсий в Мадриде

Тысячи испанцев пожилого возраста в субботу прошли по центру Мадрида, требуя от государства повышения пенсий.

Многие протестующие держали в руках таблички с надписями, в частности, "Мы все пенсионеры" и "Я стар, но не глуп", сообщает Associated Press.

Объединение пенсионеров и профсоюзы в последние месяцы протестовали по всей Испании, требуя от правительства обеспечить рост выплат пенсий в соответствии с инфляцией. Они утверждают, что повышение на 0,25% в 2017 году было недостаточным.

"Это борьба, которую мы должны продолжать, потому что наши требования не были выполнены", - заявила 67-летняя протестующая Изабель Перес.

К маршу присоединились некоторые водители такси. Таксисты в Мадриде бастуют в течение 13 дней, требуя более строгих правил для тех, кто использует приложения Uber и Cabify.