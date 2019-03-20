Франция выдала ордера на арест экс-руководителей федерации легкой атлетики РФ

Франция выдала ордера на арест двух бывших функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики в рамках расследования дела о сокрытии случаев употребления допинга.

Об этом сообщает ВВС.

Ордера выданы на Валентина Балахничева, бывшего руководителя российской легкой атлетики, и Алексея Мельникова, экс-тренера сборной России.

В 2016 году их пожизненно отстранили от спорта после того, как стало известно о том, что употребление допинга российскими спортсменами покрывается на государственном уровне.

Балахничев заявил российским СМИ, что находится на родине, а для ордера на его арест нет оснований.

Расследование началось в ноябре 2015 года, когда бывший руководитель Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF), сенагалський бизнесмен Ламин Диак, был обвинен в получении миллионов долларов для сокрытия допинга российскими спортсменами.

В 2017 году также был выдан ордер на его сына, Папу Массату Дика, обвиняемого в причастности к коррупционной схеме в международных видах спорта. Он уже четыре года находится в розыске и отрицает обвинения.

Расследование ведется под руководством Франции, поскольку средства, как полагают, были отмыты во Франции.

Россия была отстранена от участия в соревнованиях IAAF в 2015 году после вскрытия допинг-скандала, но некоторые россияне получили разрешение соревноваться под нейтральным флагом, если они могут доказать, что не употребляли допинг.