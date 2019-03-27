Вице-премьер Италии призвал кастрировать насильников
Среда, 27 марта 2019, 14:59
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду призвал наказывать насильников химической кастрацией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
На прошлой неделе в Катании арестовали трех человек за групповое изнасилование молодой американки. "Никакой снисходительности к червякам, которые изнасиловали туристку в Катании", - сказал Сальвини. "Химическая кастрация!" - добавил он.
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Ранее экс-президент нижней палаты парламента Италии Лаура Болдрини обвинила Сальвини в проведении многолетней "ужасной кампании" сексистских нападок на нее.
Ультраправый министр ранее также предлагал легализовать проституцию в стране.
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