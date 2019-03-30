Испания: сепаратисты столкнулись с полицией на митинге ультраправых

Полиция Барселоны заявила, что задержала семь человек во время столкновений с радикальными каталонским сепаратистами, которые протестовали против политического митинга новой ультраправой партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Региональная полиция Каталонии также заявила, что пять человек получили незначительные ранения в субботу, в том числе один из ее офицеров.

Трех протестующих арестовали за то, что они напали на человека, прибывшего на площадь в центре Барселоны, чтобы посетить митинг крайне правой партии Vox, которая жестко выступает против сепаратистского движения в Каталонии.

Сепаратисты бросали камни и жгли костры посреди улицы во время столкновений с силовиками, сообщают в полиции.