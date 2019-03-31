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В Германии очереди на всех участках

Воскресенье, 31 марта 2019, 15:58

На избирательных участках в Германии, которая является рекордсменом по количеству участков за рубежом, образовались длинные очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Германии образовали в общей сложности 5 избирательных участков - в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Дюссельдорфе и Гамбурге. Как уже сообщалось, большая очередь образовалась на участке, расположенном в посольстве Украины в Берлине. Она разрослась до около 200 метров. В немецкой столице в списках избирателей - почти 17 тысяч человек.

 
 
Очередь в Берлине

В Мюнхене, где в списке избирателей почти 30 тысяч человек, люди выстроились в длинную очередь в помещение Генерального консульства.

 
Очередь в Мюнхене

Очередь образовалась и в Дюссельдорфе, где проголосовать могут более 20 тысяч украинцев.

 
Очередь в Дюссельдорфе
Фото: юрий шейко

Не легче проголосовать и во Франкфурте, где свой голос могут отдать более 13 тысяч украинцев. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что на участке "людей очень много". "Это очередь внизу в лифт, а на этаже еще очередь", - отметил он в Twitter.

Напомним, длинные очереди с самого утра образовались на участках в соседней Польше, в частности, в Варшаве и Кракове.

Про голосування за кордоном детальніше читайте у статті: "Голоси мільйонної діаспори: чи може голосування за кордоном визначити результат виборів".

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