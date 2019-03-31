Закарпатские венгры пожаловались на отсутствие венгерского языка в бюллетенях

Жители села Бене Береговского района жалуются, что им сложно голосовать на выборах президента, поскольку бюллетени напечатаны только на украинском языке.

Об этом говорится в сюжете телеканала Sirius, сообщает "Европейская правда".

"Процесс волеизъявления в венгроязычных селах усложняет языковой вопрос. Более 90% жителей села Бене Береговского района не говорят вообще, либо едва разговаривают на украинском. Поэтому на 80-сантиметровом бюллетене среди 39-кандидатов найти своего удается не сразу", - говорится в сюжете телеканала.

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"Немного есть проблемы с тем, что бюллетени написаны на украинском языке. Поскольку это венгероязычное село, было бы хорошо, если бы бюллетени были бы на венгерском языке", - отметила жительница села Розалия Ваш в комментарии каналу на венгерском языке.

Большинство населения села Бене пенсионеры, которые всю жизнь говорят на венгерском. Местные говорят, идеальным для них вариантом был бы двуязычный бюллетень.

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы в бюллетенях были и украинский, и венгерский языки, потому что здесь живут люди двух национальностей", - сказала жительница Мария Данов.

Председатель УИК в селе Бене Гизела Топ утверждает, что проблем с голосованием нет. "Кто-то не знает украинский язык, как, например, пожилые люди. Но тогда коллеги, которые здесь сидят за столами, помогают и переводят. Если бы мы хотели бы перевести, тогда бы другие национальности тоже имели бы право перевести (бюллетень) на другой язык. Но мы живем в Украине", - сказала Тор.