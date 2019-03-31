Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Жителей Приднестровья организовано привезли на участок в Бельцах

Известны первые данные явки с участков в Польше, где с самого утра большие очереди

Украинцы в Праге, Берлине и Таллине выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать

Украинцы выбрали президента на первом заграничном участке






Закарпатские венгры пожаловались на отсутствие венгерского языка в бюллетенях

Воскресенье, 31 марта 2019, 18:40

Жители села Бене Береговского района жалуются, что им сложно голосовать на выборах президента, поскольку бюллетени напечатаны только на украинском языке.

Об этом говорится в сюжете телеканала Sirius, сообщает "Европейская правда".

"Процесс волеизъявления в венгроязычных селах усложняет языковой вопрос. Более 90% жителей села Бене Береговского района не говорят вообще, либо едва разговаривают на украинском. Поэтому на 80-сантиметровом бюллетене среди 39-кандидатов найти своего удается не сразу", - говорится в сюжете телеканала.

Читайте также
Жителей Приднестровья организовано привезли на участок в Бельцах

"Немного есть проблемы с тем, что бюллетени написаны на украинском языке. Поскольку это венгероязычное село, было бы хорошо, если бы бюллетени были бы на венгерском языке", - отметила жительница села Розалия Ваш в комментарии каналу на венгерском языке.

Большинство населения села Бене пенсионеры, которые всю жизнь говорят на венгерском. Местные говорят, идеальным для них вариантом был бы двуязычный бюллетень.

Читайте также
Украинцы в Праге, Берлине и Таллине выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы в бюллетенях были и украинский, и венгерский языки, потому что здесь живут люди двух национальностей", - сказала жительница Мария Данов.

Председатель УИК в селе Бене Гизела Топ утверждает, что проблем с голосованием нет. "Кто-то не знает украинский язык, как, например, пожилые люди. Но тогда коллеги, которые здесь сидят за столами, помогают и переводят. Если бы мы хотели бы перевести, тогда бы другие национальности тоже имели бы право перевести (бюллетень) на другой язык. Но мы живем в Украине", - сказала Тор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua