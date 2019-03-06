США определили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию

Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Уэсса Митчелла, который в феврале ушел в отставку.

Митчелла заменит карьерный дипломат Филип Рикер, который до последнего времени занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

Филип Рикер

Официального представления Рикера еще не было, но греческое издание Ekathimerini ранее сообщило, что он начнет работать с 18 марта.

Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вскользь упомянул о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности - это возможность продвинуться в переговорах с Косовом".

Информацию о назначении подтвердил представитель Госдепа Роберт Палладино во время брифинга 5 марта. "Позднее в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии", - сказал он.

С 2008 по 2011 Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 год был заместителем помощника секретаря Бюро.

Митчелл среди прочего был ответственным за улаживание конфликта между Венгрией и Украиной вокруг закона об образовании.

Читайте также: "Атака ради Трампа: зачем Венгрия сохраняла конфликт с Украиной".

