Австрия планирует обсудить в Брюсселе вопрос цензуры в Украине

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста в Украину на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщил представитель австрийского МИД Петер Гушельбауер, сообщает издание Kleine Zeitung.

По его словам, на следующей неделе в связи со скандалом вокруг журналиста Кристиана Вершютца глава МИД Австрии планирует вызвать на разговор посла Украины Александра Щербу. Поскольку сама Кнайссль находиться в Москве и в Брюсселе, с украинским дипломатом пообщается генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

Также Кнайссль хочет включить этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 18 марта в Брюсселе. Глава австрийской дипломатии ранее осудила запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

Офис австрийского канцлера ранее сообщил, что канцлер Себастьян Курц разделяет критику Кнайссль о запрете на въезд, а сам Курц будет в тесной координации с МИД по этому вопросу.

Кристиан Вершютц - шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF. Украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила, ссылаясь на свои источники, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности.

По ее словам, с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", дискредитируя деятельность Вооруженных сил Украины, отрицая агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ называл "ополченцами".

Кроме того, по ее словам, Вершютц посещал оккупированный Крым и ОРДЛО, нарушая украинское законодательство.

Вершютц заявляет, что хочет изучить решение о запрете, поскольку еще не видел его. Он говорит, что имеет законный вид на жительство в Украине до конца июня этого года. Журналист утверждает, что нынешнее руководство Украины ищет оправдания, чтобы не пустить его, потому что "не довольно критическим освещением ситуации со свободой прессы и скандалов по поводу закупок оружия во время войны".

В СБУ пока официально не комментировали информацию о запрете для австрийского журналиста.

ЕС известно о решении украинских властей запретить въезд в Украину Вершютцу и там ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.