Австрия обвиняет Украину в цензуре из-за запрета въезда журналисту
Министр иностранных дел Австрии осудила Киев за запрет въезда для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца, который незаконно посещал оккупированный Крым и ОРДЛО.
Об этом Кнайсль написала в своем Twitter.
"Запрет въезда корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, что является неприемлемым в Европе. Мы осуждаем этот подход, который является полностью несовместимым с фундаментальными европейскими ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета", - написала министр.
Das Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine ist ein in Europa inakzeptabler Akt der Zensur. Wir verurteilen dieses mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige Aufhebung des Verbots.— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 7 березня 2019 р.
Ранее украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила о том, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год.
"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами" – написала она.
Депутат со ссылкой на правоохранителей добавила, что Вершюц, который является руководителем украинского бюро телеканала ORF, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.
Сам журналист ранее на своей странице утверждал, что не нарушал украинских законов. "Я только был в районе полуострова Крым, куда я прибыл в законный способ. Местная команда из Крыма снимала этот мост несколько раз", - прокомментировал Вершютц видео, где видно его с Керченским мостом на фоне.