Австрия обвиняет Украину в цензуре из-за запрета въезда журналисту

Министр иностранных дел Австрии осудила Киев за запрет въезда для журналиста телеканала ORF Кристиана Вершютца, который незаконно посещал оккупированный Крым и ОРДЛО.

Об этом Кнайсль написала в своем Twitter.

"Запрет въезда корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, что является неприемлемым в Европе. Мы осуждаем этот подход, который является полностью несовместимым с фундаментальными европейскими ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета", - написала министр.

Das Einreiseverbot für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine ist ein in Europa inakzeptabler Akt der Zensur. Wir verurteilen dieses mit europäischen Grundwerten völlig unvereinbare Vorgehen und fordern die sofortige Aufhebung des Verbots. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 7 березня 2019 р.

Ранее украинский депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook сообщила о том, что СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами" – написала она.

Депутат со ссылкой на правоохранителей добавила, что Вершюц, который является руководителем украинского бюро телеканала ORF, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Сам журналист ранее на своей странице утверждал, что не нарушал украинских законов. "Я только был в районе полуострова Крым, куда я прибыл в законный способ. Местная команда из Крыма снимала этот мост несколько раз", - прокомментировал Вершютц видео, где видно его с Керченским мостом на фоне.