Пожар в Нотр-Даме: есть угроза обрушения трех элементов собора

Французские эксперты определили несколько критических точек в Соборе Парижской Богоматери, которые необходимо немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Первый критический элемент расположен в северном трансепте (поперечный неф, - ред.) собора.

Треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн, который тянется по фасаду, больше не поддерживается опорными балками крыши.

"Сегодня вечером была проделана значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть, соорудили что-то вроде опор", - сказал в четверг министр культуры Франк Ристье.

Этот элемент в случае падения может привести к обрушению значительной части северного фасада.

Второй элемент, вызывающий опасение, - это западный фронтон. Он находится между двумя колокольнями. Этим элементом отмечен западный конец крыши нефа. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара.

"Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху настолько обожжена, что раскололась до самого конца", - объяснил Ристье.

Третий проблемный момент: угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью рыхлыми, что существует риск разрушения химер".

"Если они рухнут, они могут поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Операция по снятию химер уже началась", - сказал министр.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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