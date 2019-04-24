Бывшая пресс-секретарь Кучмы победила в тендерах на проведение информкампаний о ЕС и НАТО
Определился победитель тендеров на проведение в Украине информационных кампаний об успешном опыте внедрения европейских стандартов и взаимодействия Украины с НАТО.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Право на проведение всеукраинской информационно-разъяснительной кампании о содержании и принципах взаимодействия Украины с НАТО и роли НАТО в укреплении международной стабильности и безопасности получило ООО "Украинский институт развития медиа".
Во время аукциона эта компания предоставила наибольшое ценовое предложение в сумме 3 413 700 грн и победителем была объявлена другая компания - ООО "Медиа хаб", предложившая выполнить работы за 2 442 000 грн.
Однако тендерный комитет отклонил предложение победителя в связи с тем, что участник торгов "не соответствует квалификационным критериям", а именно не подтвердил документально свой опыт выполнения разъяснительных кампаний. Предложения остальных участников торгов также были отклонены.
"Украинский институт развития медиа" также получил право на проведение информационной кампании об успешном опыте внедрения европейских стандартов во всех сферах жизни, в том числе в бизнесе, науке, культуре, а также общественной деятельности в государствах - членах ЕС.
Победителем этого тендера сначала стало ООО "Академія навичок", предложившая выполнить работы за 1 799 000 грн. Однако тендерный комитет отклонил заявку, поскольку участник подал копию справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, которая была недействительна на момент подачи победителем торгов. Остальных претендентов отсеяли из-за несоответствия критериям отбора.
"Украинский институт развития медиа" выполнит работы за 3 533 400 грн. Это организация бывшего пресс-секретаря Леонида Кучмы Елены Громницкой. В прошлом году она выигрывала тендер на проведение информационной кампании об евроинтеграции Украины.