Бывшая пресс-секретарь Кучмы победила в тендерах на проведение информкампаний о ЕС и НАТО

Определился победитель тендеров на проведение в Украине информационных кампаний об успешном опыте внедрения европейских стандартов и взаимодействия Украины с НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Право на проведение всеукраинской информационно-разъяснительной кампании о содержании и принципах взаимодействия Украины с НАТО и роли НАТО в укреплении международной стабильности и безопасности получило ООО "Украинский институт развития медиа".

Во время аукциона эта компания предоставила наибольшое ценовое предложение в сумме 3 413 700 грн и победителем была объявлена ​​другая компания - ООО "Медиа хаб", предложившая выполнить работы за 2 442 000 грн.

Однако тендерный комитет отклонил предложение победителя в связи с тем, что участник торгов "не соответствует квалификационным критериям", а именно не подтвердил документально свой опыт выполнения разъяснительных кампаний. Предложения остальных участников торгов также были отклонены.

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"Украинский институт развития медиа" также получил право на проведение информационной кампании об успешном опыте внедрения европейских стандартов во всех сферах жизни, в том числе в бизнесе, науке, культуре, а также общественной деятельности в государствах - членах ЕС.

Победителем этого тендера сначала стало ООО "Академія навичок", предложившая выполнить работы за 1 799 000 грн. Однако тендерный комитет отклонил заявку, поскольку участник подал копию справки об отсутствии задолженности перед бюджетом, которая была недействительна на момент подачи победителем торгов. Остальных претендентов отсеяли из-за несоответствия критериям отбора.

"Украинский институт развития медиа" выполнит работы за 3 533 400 грн. Это организация бывшего пресс-секретаря Леонида Кучмы Елены Громницкой. В прошлом году она выигрывала тендер на проведение информационной кампании об евроинтеграции Украины.