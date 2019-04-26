Паспортный указ Путина нацелен на дестабилизацию Украины – евродепутаты

Решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном 26 апреля совместном заявлении постоянного докладчика Европарламента по вопросам Украины Михаэля Галера, евродепутата Ребекки Хармс и главы Комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуша Росати.

"Российский указ является неприемлемым и еще раз демонстрирует отсутствие у российских властей уважения к суверенитету Украины и международного права. Это также демонстрирует неизменные намерения России по дестабилизации Украины и произошло лишь через три дня после того, как украинские граждане избрали нового президента на конкурентных выборах" , - заявили в Европарламенте.

Евродепутаты отметили также, что этим указом РФ углубляет напряженность, продолжая практику выдачи паспортов в странах "Восточного партнерства", на территориях, не находящихся под контролем национальных правительств, и где продолжаются затяжные конфликты.

"Понятно, что указ еще больше ослабляет ожидания международного сообщества на выполнение Минских соглашений в полном объеме", - сказано в заявлении.

"Этот новый российский указ свидетельствует о совершенно противоположном поведении", - отметили депутаты ЕП.

Они отметили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и просят Россию выполнить ее обязательства по Минским соглашениям.

Ранее Германия и Франция, США, а также Евросоюз осудили шаг России.

Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение ставит целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине после выборов.