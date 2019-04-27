Литва хочет запретить предприятиям родственников участие в конкурсах бюджетных учреждений

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает запрет на привлечение к участию в конкурсах бюджетных учреждений предприятий, принадлежащих родственникам их руководителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Так министр прокомментировал итоги заседания правительственной антикоррупционной комиссии, на котором Служба специальных расследований представила отчет за прошлый год.

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"Одной из самых больших проблем признано тот факт, что руководители бюджетных учреждений связанные с бизнесом своих супругов или родственников, и эти предприятия выигрывают покупки. Формально имеет место самоустранение, и реально принимают решения подчиненные.

Нам нужно искать правовое регулирование, чтобы любая компания, которая участвует в конкурсе и имеет тесные или близкие отношения с руководителем бюджетного учреждения, на самом деле не смогла участвовать в таких закупках, и это должно быть запрещено законом ", - заявил Сквернялис.

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По его словам, соответствующие поправки будут зарегистрированы на весенней сессии Сейма Литвы.

В отчете о деятельности Службы специальных расследований за 2018 год, опубликованном в конце апреля, говорится, что органы самоуправления остаются одной из областей, которые больше всего страдают от коррупции в Литве. 37% всех досудебных расследований, начатых Службой в прошлом году, связанные с возможными преступными действиями в муниципалитетах.

Основными причинами коррупции в муниципалитетах являются кумовство, принятие на работу членов партии и конфликты интересов. По подсчетам Службы, каждый пятый сотрудник муниципальной администрации связан родственными связями, а в 25 муниципалитетах Литвы он превышает средний показатель по стране.