Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Канцлер Австрии хочет устранить "друзей Путина" от надзора за спецслужбами

Польша рассмотрит возможность защищать Литву с помощью Patriot - генерал

НАТО намерено обеспечить проход судов Украины через Керченский пролив - Гатчисон

ЕС разрабатывает строгие условия для длительной отсрочки Brexit - СМИ






В ЕС договорились о безвизовом режиме для британцев после Brexit

Среда, 3 апреля 2019, 10:22

Совет ЕС и Европейский парламент договорились о безвизовом режиме въезда в Шенгенскую зону для британских граждан после Brexit.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС в среду, передает "Европейская правда".

Согласно принятым договоренностям, британцам не понадобится виза для краткосрочных поездок (90 дней в течение 180 дней) в Шенгенскую зону.

Читайте также
Макрон обещает не допустить визовых проблем для британцев после Brexit

Далее достигнутую договоренность об освобождении от виз должны официально утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

Согласно правилам ЕС, право безвизового въезда предоставляется при условии взаимности. Правительство Соединенного Королевства уже заявило, что не намерено требовать визы от граждан ЕС, путешествующих в Великобританию для краткосрочного пребывания.

Читайте также
В МИД прокомментировали возможность либерализации визового режима с Британией на фоне Brexit

В случае, если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан по крайней мере одного государства-члена ЕС в будущем, будет применяться механизм взаимности.

Европейская комиссия будет следить за соблюдением принципа взаимности и немедленно информировать Европейский парламент и Совет ЕС о любых событиях, которые могут поставить под угрозу соблюдение этого принципа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit Великобритания визы
powered by lun.ua