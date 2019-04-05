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СМИ: Туск предлагает 12-месячную "гибкую" задержку Brexit

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СМИ: Туск предлагает 12-месячную "гибкую" задержку Brexit

Пятница, 5 апреля 2019, 08:37

Высокопоставленные источники в ЕС утверждают, что президент Европейского Совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный "гибкий" перенос даты Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Его план позволит Британии выйти раньше, если парламент ратифицирует соглашение, но это должно быть согласовано с лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

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Генеральный прокурор Британии Джеффри Кокс сказал, что, если парламент не поддержит соглашение, перенос "вероятно, будет длинный".

Премьер Тереза ​​Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit - уже раз отложенного - чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный выход 12 апреля.

Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.

В Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС - который должен быть принят блоком - либо страна выйдет без соглашения.

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