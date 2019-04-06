В правительстве Британии оптимистичны относительно переговоров с лейбористами о Brexit
Британский министр финансов Филипп Хаммонд "оптимистичен" относительно того, что правительство придет к "определенной формы соглашения" с Лейбористской партией для принятия соглашения о Brexit.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Хаммонд заявил, что переговоры с Лейбористской партией по соглашению о Brexit "продолжаются", добавив, что он ожидает, что стороны обменяются "еще несколькими текстами" в субботу.
Лейбористы в пятницу заявили о "разочаровании, что правительство не предложило реальных изменений или компромиссов".
Хаммонд также сказал, что "оптимистичен" в отношении потенциальных результатов специального саммита Совета ЕС на следующей неделе.
"Я понимаю, что коллегам из ЕС несколько надоело, что процесс продолжается так долго. Но я уверен, что мы это сделаем", - сказал он.
Ранее представитель ЕС заявил, что президент Европейского совета Дональд Туск предложит государствам-членам утвердить гибкую 12-месячную отсрочку для Brexit.
ЕС уже согласился перенести первоначальный крайний срок c 29 марта на 12 апреля, чтобы дать Терезе Мэй больше времени для получения поддержки от парламентариев для утверждения соглашения. Британские депутаты уже трижды отказывались от соглашения с Брюсселем.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритания не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если ее парламент не ратифицирует соглашение о выходе до 12 апреля.
В Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС - который должен быть принят блоком - либо страна выйдет без соглашения.