Украина объяснила в трибунале ООН ошибочность аргумента России

Украинская сторона объяснила в морском трибунале ООН, почему исключение из военной деятельности в Конвенции ООН по морскому праву, на которое ссылается Россия, не может быть применено в деле о нападении в районе Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль, передает "Европейская правда".

Во время слушаний о захвате украинских моряков Россией в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге в пятницу адвокат Марни Чик объяснила, что захват Россией военных кораблей Украине не подпадает под исключение из военной деятельности.

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В частности, Россия сама определяет свои действия как правоохранительные, а не как военную деятельность. Также она постоянно отрицала военный характер своих действий.

"Характер действий, которые осуществляет Россия, носит характер "применения национального законодательства ", в данном случае криминального. И именно эти действия являются предметом дела, поскольку они нарушают иммунитеты, гарантированные Конвенцией", - говорится в сообщении Зеркаль в Facebook.

Кроме того, украинские военные корабли не были задействованы в военной деятельности. Они пытались вернуться в свой порт приписки, а лишь то, что корабль является военным, не означает, что он задействован в военной деятельности.

"Для использования исключения относительно военной деятельности имеет значение не вид корабля, а характер его деятельности", - подчеркивается в сообщении.

В своей аргументации Россия ссылается на дело South China Sea. Впрочем, в этом деле суд полагался на то, как Китай сам определял действия своих военных судов, и упор был на том, что это были гражданские, а не военные.

Украина отдельно настаивает, что спор в морском трибунале касается иммунитета военных судов от российской национальной юрисдикции, а не военной деятельности.

Как сообщалось, во время слушаний Украина обвинила РФ в нарушении иммунитета военных кораблей и отвергла обвинения РФ против украинских судов.

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