В морском трибунале ООН рассказали, когда будет решение о временных мерах против РФ

Решение Международного трибунала ООН по морскому праву о введении временных мер против РФ по делу о нападении на украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива ожидается ориентировочно 25 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом по итогам слушаний в трибунале в пятницу сообщил председательствующий на заседании.

В рамках поданной жалобы Украина требует применить временные меры в отношении РФ с целью освобождения украинских военных и кораблей.

В пятницу в Гамбурге, где расположен морской трибунал ООН, состоялись первые слушания по делу. Заседание продолжалось три часа. Россия от участия в слушаниях отказалась.

Представители Украины представили аргументацию необходимости введения временных мер. Украина обвинила РФ в нарушении иммунитета военных кораблей и отвергла обвинения РФ против украинских судов.

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