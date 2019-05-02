Парламент Британии объявил чрезвычайное положение в сфере окружающей среды

Парламент Великобритании одобрил объявление чрезвычайного положения в области окружающей среды и климата, однако этот шаг юридически не обязывает правительство к действиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Автор инициативы, лидер лейбористов Джереми Корбин, назвал решение "огромным шагом вперед".

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Министр окружающей среды Майкл Гоув признал, что с климатом сложилась "чрезвычайная ситуация", но не поддержал требование лейбористов о ее объявлении.

"Мы обязуемся работать как можно ближе со странами, которые серьезно относятся к прекращению климатической катастрофы, и даем понять президенту США Дональду Трампу, что он не может игнорировать международные соглашения и действия по климатическому кризису", - сказал Корбин.

Объявления чрезвычайной ситуации является одним из ключевых требований, предъявляемых к правительству экологической группой "Восстание против вымирания". Она с 15 апреля начала протесты в Лондоне, и с тех пор более 1000 человек были задержаны.