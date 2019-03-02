Меркель пояснила слова о климатических протестах в докладе о российской кибервойне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает студентов и учеников, протестующих во всем мире против глобального потепления, после публичной критики ее комментариев, воспринятых как намек на то, что демонстрации вызвала российская онлайн-агитация.

Об этом пишет AP.

В прошлом месяце Меркель говорила о российской кибервойне на Мюнхенской конференции по безопасности и вспомнила о студенческих протестах, сказав: "Трудно представить, что после нескольких лет без какого-либо внешнего воздействия у всех немецких детей внезапно появилась идея, что "ты протестовать".

Офис канцлера говорит, что комментарий был неправильно трактован, и Меркель говорила о том, как легко мобилизовать кампанию через интернет.

Меркель объяснила свою позицию, заявив, что "действительно приветствует" студенческие протесты и "я думаю, это очень хорошая инициатива".

Ранее немецкие СМИ писали об активизации в Германии новых российских пропагандистских ресурсов, нацеленных на молодежь, левых и защитников окружающей среды. В материалах они пытаются показать жестокость полиции к мигрантам и "зеленым".